Ашхабад, 2 сентября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Жюри международного музыкального фестиваля «Мелодии Востока — 2019», проходившего в узбекском городе Самарканд, присудил ансамблю «Арчабиль» из столицы Туркмении второе место, пишет «Turkmenistan.ru».

Turkmenistan.gov.tm Ансамбль «Арчабиль»

Туркменская музыкальная группа помимо диплома также получила специальный приз фестиваля и денежную премию.

Участие в конкурсе принимали музыканты из 32 государств мира: России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Эстонии, Индии, Ирана, Монголии, США, Южной Кореи и других стран.