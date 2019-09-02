Тирасполь, 2 сентября, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Обращаясь к приднестровцам во время военного парада, президент ПМР Вадим Красносельский отметил, что 29 лет назад по воле многонационального приднестровского народа было образовано новое государство — Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). 2 сентября 1990 года вошло в историю и стало символом торжества единства людей, борющихся за свои права, за своё будущее. И сегодня Приднестровье демонстрирует всему миру жизнеспособность.

Gov-pmr.org Парад в Приднестровье

«Убежден, что у Приднестровья огромный потенциал роста и незадействованных ресурсов, но главное наше богатство — это люди. Приднестровский народ заслужил особого уважения. И это уважение должно проявляться не в красивых словах, а в реальных действиях: в обновлении социальной инфраструктуры городов и районов, в социальной защищенности, в создании достойных условий для жизни, в получении образования, самореализации личностного и профессионального потенциала на родине», — подчеркнул Вадим Красносельский.

«Безусловно, за 29 лет независимости мы прошли через множество трудностей и испытаний, в том числе через войну. В этот день выражаю особые слова благодарности защитникам Приднестровья, тем, кто стоял у истоков создания республики на Днестре. Для меня особо ценно работать с вами и сегодня. Именно благодаря вам приднестровское государство от идеи стало реальностью, выстояло в самый сложный период истории», — сказал Вадим Красносельский.

«Мы гордимся нашей армией, которая является поистине народной и развивается вместе с республикой. Подчеркну, Приднестровская Молдавская Республика реализует оборонительную военную доктрину, а наши Вооруженные силы созданы и функционируют в первую очередь для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, сохранения безопасности граждан, поддержания мира и геополитической стабильности во всем регионе», — добавил глава государства.

При этом укрепление независимости Приднестровской Молдавской Республики с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года о независимости ПМР, заявил В. Красносельский, остается для ПМР главным приоритетом.

Вадим Красносельский поблагодарил Российскую Федерацию за помощь и поддержку, оказываемую Приднестровью, за осуществление самой успешной миротворческой операции. «Наша страна живет вот уже 29 лет. Мы идём своим путем, развиваемся и созидаем благодаря бесценному наследию прошлого, единству общества и вере в достойное будущее. Так было, есть и будет всегда», — сказал Вадим Красносельский.