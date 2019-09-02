Магас, 2 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Министры, ушедшие в отставку в последние месяцы в Ингушетии, возможно, будут привлечены к ответу за свою деятельность. Об этом заявил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов в интервью РИА Новости.

Отставка

По его словам, доклады чиновников, в том числе главы минстроя, минсельхоза, минздрава, были «красивыми», а по факту оказывалось, что результаты работы «не совсем красивые». Калиматов отметил, что нельзя наказывать, не разобравшись в каждом конкретном случае. Но по некоторым чиновникам ему пришлось принимать жесткие меры сразу.

«…Думаю, в будущем на этих людей обратят внимание правоохранительные органы. Есть некоторые нюансы, моменты в их деятельности, за которые им придется ответить», — цитирует Калиматова РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, с момента назначения врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова были отправлены в отставку более полутора десятка чиновников из различных ведомств. Многие из них добровольно написали заявления об увольнении.

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