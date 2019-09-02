Никосия, 2 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Кипр досрочно выплатил России остаток по кредиту, предоставленному Москвой в 2011 году, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на финансовое ведомство Кипра.

Famagusta Gazette Банк Кипра

Общая сумма кредита, который Кипр взял у России для преодоления финансовых проблем, вызванных кризисом в экономике Греции, составляла €2,5 млрд.

Сообщается, что для расчёта с Россией правительство Кипра в апреле текущего года разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму €1,25 млрд.

По словам заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, досрочное погашение кредита не означает потерю процентов от будущих периодов, так как допускается условиями кредитного договора.