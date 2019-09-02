Липецк, 2 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В Липецкой области безопасность на торжественных линейках, посвящённых Дню знаний, обеспечивали более 1,5 тыс. тысяч сотрудников правоохранительных органов, МЧС, добровольных объединений и 200 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

На участках возле образовательных учреждений выставили противопожарные наряды и организовали дежурство личного состава территориальных подразделений надзорной деятельности. Также спасатели провели занятия по пожарной безопасности в школах.

Всего в регионе начали работу более 800 объектов образовательных учреждений. Все их проверили на предмет соблюдения правил пожарной безопасности: проверялись пути эвакуации, состояние электропроводки, сигнализации. Было выявлено более 100 нарушений, но все они были устранены к началу учебного года.