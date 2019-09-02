Сулейман-Стальский район, Дагестан, 2 сентября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Дагестане произошел взрыв газового баллона, установленного в автомобиле. В результате пострадали два человека. Инцидент произошел 2 сентября в Сулейман-Стальском районе в совхозе имени Герейханова, пишет «Интерфакс-Юг».

Машины скорой помощи

По данным представителя регионального минздрава, пострадавшие доставлены в центральную районную больницу. Они находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Из подробностей инцидента известно, что он случился на территории частного домовладения. Причины хлопка газовоздушной смеси от газового оборудования автомобиля пока неизвестны.

Стоит отметить, что официальной информации на сайтах МЧС, МВД и минздрава пока нет.