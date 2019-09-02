Курган, 2 сентября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В Кургане в микрорайоне Рябково 2 сентября произошёл крупный выброс газа, похожий на взрыв, с чёрными клубами дыма. При проведении бурильных работ по замене участка газопровода подрядной организацией была сорвана заглушка на газопроводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Курганской области.

45.mchs.gov.ru На месте происшествия

ЧП случилось в 18:45 по местному времени (16:45 мск) по ул. Чернореченской, 119. Пострадали два человека. В настоящее время они направлены в медучреждения, где будет решаться вопрос о необходимости их госпитализации. К 20:00 по местному времени заглушку удалось восстановить.

Работа для скорейшего устранения последствий аварии продолжается.