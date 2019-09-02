Оренбург, 2 сентября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. В Оренбурге планируется установить бюст Александра Тимашева, который в 1868—1878 годах возглавлял Министерство внутренних дел Российской империи. С ходатайством выступило региональное УМВД, сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Тимашев

Александр Тимашев был уроженцем Оренбургской губернии. В возрасте 37 лет он стал генерал-майором, в 38 лет возглавил штаб Корпуса жандармов и III отделение имперской канцелярии. Затем был пермским, казанским и вятским губернатором, а потом, уже в чине генерал-лейтенанта, возглавлял Министерство почт и телеграфов. В возрасте 50 лет ему доверили руководить МВД.

Бюст планируют поставить возле административного здания областного УМВД, на ул. Комсомольская, на гранитном постаменте. Финансировать работы будут в рамках общественной инициативы. В мэрии до 4 октября ждут от горожан предложений и замечаний по поводу этой инициативы.