Москва, 2 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Менять механизм выплаты накопительной части пенсии в момент действия системы — некорректно по отношению к гражданам РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Накопительная пенсия

Пенсионный фонд РФ (ПФР) предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии гражданам РФ с тем, чтобы они могли получать накопительную пенсию ежемесячно только если ее общий размер составляет более 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В остальных случаях они могут только получить единовременную выплату всей имеющейся накопительной пенсии.

«Такие очередные попытки поменять уже существующие правила функционирования системы показывают, что накопительная компонента себя дискредитировала и система давно деградировала», — заявил Нилов.

По его словам, это уже не первое изменение в системе. Так, напомнил депутат, уже сейчас накопительная пенсия несколько лет находится в замороженном состоянии, и средства, которые работодатель направляет, идут на формирование страховой пенсии будущего пенсионера.

«Второе — у нас миллиарды граждане потеряли на переходе, когда переводили свои накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, не зная о том, что о таком переходе необходимо уведомлять за пять лет, иначе средства теряются», — отметил Нилов.

Теперь же предлагается изменить действующий порядок, при котором граждане могли получить единовременную выплату накопительной части пенсии, если она меньше 5% всей суммы пенсии.

«Теперь предлагают привязать эту выплату к новому параметру — прожиточный минимум пенсионера — и в зависимости от того, какой прожиточный минимум, расширяется категория тех, кому предлагается назначать единовременную выплату. Да, действительно, для многих граждан это был бы востребованный шаг и выгодный, но я считаю, что менять правила игры в таком формате — это некорректно относиться к нашим гражданам», — отметил Нилов.

По его словам, решение о том, получать ли выплату единовременно или же всю жизнь получать по 500 рублей, должен принимать гражданин добровольно.

«Кроме этого, считаю, что давно пора вывести из системы обязательного пенсионного страхования накопительную составляющую — это должно быть добровольно, и никакой автоподписки быть не должно. Гражданин сам должен определять, где свои средства аккумулировать, если он хочет, и формировать дополнительную пенсию на добровольных началах. А из-за того, что это сделали обязательной составляющей, но нормально это не функционирует, постоянно происходит социальный всплеск и у граждан всё больше и больше появляется недоверие к существующей системе», — уверен Нилов.