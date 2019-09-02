Москва, 2 сентября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Централизация власти на президенте Украины Владимире Зеленском и его партии также означает и взятие полной ответственности за провал планируемых реформ в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пир

«В результате выборов они эту власть взяли и не собираются ни с кем делиться. Получая все эти полномочия и рычаги влияния, они берут на себя ответственность. Это вертикаль очень жёсткая. Но надо помнить, что она очень хрупкая, и не сегодня, так завтра эта власть может валяться под ногами», — заявил Килинкаров.

«Ошибки, которые они могут совершить, крайне очевидны. Новый премьер-министр прикатился (в свой офис на камеру) на самокате. И он мало того, что прикатился, так и говорит, что Украина за пять лет вырастет на 40%. На 40% ВВП Украины вырастет — в следующем году рост 5%, в последющих по 7%», — добавил он.