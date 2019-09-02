Великие Луки, Псковская область, 2 сентября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой зоологии и экологии животных Псковского государственного университета, профессор, доктор биологических наук Владимир Прокофьев считает, что рыбы семейства пираньевых в реке Ловать оказались из-за аквариумистов. Такое мнение учёный высказал газете «Великолукская Правда Новости».

Torox Пиранья

«Поскольку пираньи едят много мяса, — некоторые чуть ли не в половину своего веса, то их содержание для многих становится очень затратным, поэтому аквариумисты попросту выпускают рыбу в реки. Такие случаи не редкость, они были отмечены в Сибири и под Москвой», — объяснил Владимир Прокофьев.

По его словам, пираньи водятся в тропических водоемах Южной Америки, некоторые виды встречаются и в водах Африки. Всего семейство пираньевых насчитывает 90 видов, из них опасными являются около 10.

При этом Прокофьев считает спорным предположение рыбаков из Великих Лук, что они поймали именно паку.

«Чтобы определить точный вид пираньи, выловленной из Ловати, недостаточно фото, есть очень много видовых признаков. В этом случае по снимкам можно сказать одно: это типичная хищная пиранья. Отмечу также и то, что тропические виды пираньи в наших водах с пониженной температурой размножаться не смогут, а вот расти — да. Но вряд ли переживут заморозки», — отметил Владимир Прокофьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рыб семейства пираньевых псковские рыбаки дважды поймали этим летом в реке Ловать в районе города Великие Луки.