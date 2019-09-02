Махачкала, 2 сентября, 2019, 19:07 — ИА Регнум. В селах Дагестана в 2019 году получили работу по программе «Земский учитель» 50 педагогов. Власти региона оказали им поддержку, выделив, как было обещано в послании президента РФ Федеральному собранию, по 1 млн рублей.

E-dag.ru Торжественная линейка

Как отметил глава Дагестана Владимир Васильев в ходе торжественной линейки, посвященной открытию средней общеобразовательной школы № 13 в городе Каспийске, республика первой в стране приступила к реализации проекта «Сельский (земский) учитель». Об этом сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе главы субъекта.

По словам Васильева, в настоящее время рассматривается вопрос участия Дагестана программе «Учитель для России», которая осуществляется при поддержке благотворительного фонда Сбербанка.

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Напомним, ранее министр образования Дагестана Уммупазиль Омарова сообщила, что, благодаря программе «Сельский (земский) учитель», планируется на 20% сократить дефицит педагогов в сельских школах.