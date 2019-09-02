Душанбе, 2 сентября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Более 38,3 млн сомони (более 3,9 млн долл.) — такова общая сумма задолженностей по зарплате в Таджикистане по состоянию на начало июля, сообщает агентство по статистике Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

При этом значительный рост таких задолженностей отмечен в начале 2019 года. Так, за первые шесть месяцев долгов по заработной плате стало больше на треть, а именно на 10,2 млн сомони или 1 млн долл.

По данным госстатагентства, в реальном секторе экономики самая высокая задолженность сотрудникам зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых, а также в строительной отрасли (более 13,2 млн сомони или 1,3 млн долл.), а также в сфере обрабатывающего производства (5,5 млн сомони или 568 тыс. долл.). Более 3 млн сомони (309,9 тыс. долл.) составляют задолженности по зарплате в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве.