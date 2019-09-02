Пестово, Новгородская область, 2 сентября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. В Новгородской области средней школе № 6 города Пестово присвоили имя выпускника этой школы, следователя Сергея Васюковича, трагически погибшего в Ингушетии в марте 2010 года в возрасте 26 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, имя школе присвоили на торжественной линейке сегодня, 2 сентября.

Sledcom.ru Торжественная линейка

В ней приняли участие родители, родные и близкие Сергея Васюковича, учителя и ученики его родной школы, представители центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, следственного управления СКР по Новгородской области.

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В память о Сергее Васюковиче в прошлом году в школе № 6 города Пестово, где он учился, был открыт профильный класс по направлению «Следственное дело», в котором занятия для ребят ведут сотрудники следственных органов СКР.

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