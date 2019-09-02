Школе в Пестово Новгородской области присвоили имя погибшего следователя
Пестово, Новгородская область, 2 сентября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. В Новгородской области средней школе № 6 города Пестово присвоили имя выпускника этой школы, следователя Сергея Васюковича, трагически погибшего в Ингушетии в марте 2010 года в возрасте 26 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, имя школе присвоили на торжественной линейке сегодня, 2 сентября.
В ней приняли участие родители, родные и близкие Сергея Васюковича, учителя и ученики его родной школы, представители центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, следственного управления СКР по Новгородской области.
3 марта 2010 года оперативная группа, в которую входил прикомандированный Сергей Васюкович, проводила спецоперацию по задержанию участников бандформирования в селе Экажево Назрановского района Ингушетии. Члены этой банды — её возглавлял Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский, — были причастны к ряду громких преступлений, в том числе к подрыву скоростного поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Во время осмотра здания Сергей Васюкович был убит автоматной очередью из рук террориста. 30 апреля 2010 года Указом президента России Сергей Васюкович был посмертно награжден орденом Мужества.
Читайте также: В Новгородской области увековечили память о погибшем в Ингушетии следователе
В память о Сергее Васюковиче в прошлом году в школе № 6 города Пестово, где он учился, был открыт профильный класс по направлению «Следственное дело», в котором занятия для ребят ведут сотрудники следственных органов СКР.
Читайте также: В одной из школ Великого Новгорода будут учить прокурорскому надзору