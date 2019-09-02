Киров, 2 сентября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Кировской области губернатор, члены правительства и руководство регионального центра побывали у подшефных классов в средней школе № 26, которая была открыта в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Высокопоставленные чиновники год назад взяли шефство над первоклассниками, сегодня ребята начали учиться во втором классе.

Пресс-центр Правительства Кировской области Игорь Васильев вместе с первыми лицами регионального правительства приняли участие в торжественной линейке в честь Дня знаний в школе № 26 города Кирова

Школа № 26 находится в микрорайоне Урванцево и приняла первых учеников. Тогда было предложено взять шефство над всеми семью первыми классами. Один подшефный класс — у губернатора Игоря Васильева, который навестил подопечных. Ребята поделились с губернатором своими впечатлениями и рассказали о том, чему научились за летние каникулы. Глава региона подарил классу большой фотоальбом, в котором будут размещаться фотографии с совместных мероприятий. Он отметил, что дети подросли, и пора подумать о том, какую профессию выбрать, поэтому ребята вместе с губернатором побывают в технопарке «Кванториум», который откроется в конце года в Кирове, сходят в музей молока на молочном заводе.

Свой подшефный класс поздравил с началом нового учебного года и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, подарив классу фотоальбом и сладкие подарки. Вместе с ребятами в этом году они посетят музей пожарной охраны. Дети также завалили члена правительства вопросами, в том числе о первой учительнице и его учёбе в школе. Он рассказал, что в школе любил геометрию и физику, а «за партой сидел с девочкой и никогда у нее не списывал».

Отметим, что подшефные классы есть также у спикера Законодательного собрания Кировской области Владимира Быкова, главы минобразования Ольги Рысевой, главы города Кирова Елены Ковалевой и ее заместителей.

Отметим, что 2 сентября новая школа открылась в городе Зуевка. Здесь будут учиться 760 учеников, в том числе 84 первоклассника. В школе — 37 учебных кабинетов, а также тренажерный, актовый и хореографический залы, рекреация для игры в шашки и шахматы, кабинеты логопеда и психолога.