Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Истребители морской авиации Балтийского флота отработают на учениях перехват и уничтожение крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков, сообщает 2 сентября пресс-служба Балтфлота.

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Истребители Су-27 также выполнят учебно-боевые задачи по перехвату нарушителей воздушных границ Калининградской области.

«Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов — нарушителей границ Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника», — указано в сообщении пресс-службы.

В учениях будет задействовано более 10 истребителей Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа на авиабазу Ферфорд в Британии были перебазированы из США три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести бомбы и крылатые ракеты с ядерными боезарядами. Кроме того, ранее в Британию были переведены шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, также способных нести ядерные боеприпасы.