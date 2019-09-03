Владимир Путин по приглашению президента Монголии Халтмаагийна Баттулги посетит 3 сентября Улан-Батор с официальным визитом. Президент России примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров предполагается обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского взаимодействия, а также ряд актуальных региональных проблем.

kremlin.ru Владимир Путин прибыл в Улан-Батор

19:15 02.09.2019 Планируется подписать солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Монголией.

19:15 02.09.2019 Предусмотрены отдельные беседы президента России с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

19:19 02.09.2019 Владимир Путин прибыл в Улан-Батор. Официальный визит президента России приурочен к памятной дате — 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Читайте также: Владимир Путин прибыл в столицу Монголии на юбилей победы на Халхин-Голе Путин прибыл из Иркутской области, куда прилетал, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. Читайте также: Трижды за два месяца: Владимир Путин в Тулуне — трансляция

19:28 02.09.2019 Большое внимание в диалоге России и Монголии уделяется транспортно‑инфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин» накануне визита в Монголию. В этих целях ОАО «РЖД» планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги. Важное направление сотрудничества — энергетика. Интересные проекты реализуются в области промышленности и сельского хозяйства. Ведётся активное сотрудничество в санитарной и ветеринарной сферах. Большое значение придаётся вопросам охраны окружающей среды. Продолжается подготовка кадров в российских вузах. В высших учебных заведениях России обучается около 3 тыс. граждан Монголии. Читайте также: Путин назвал основные направления сотрудничества России с Монголией

19:34 02.09.2019 Одним из знаковых событий общей истории России и Монголии стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол. Об этом заявил президент РФ Владимир Путинв интервью газете «Одрийн сонин». Победа на реке Халхин‑Гол имела большое военно‑политическое значение. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, замедлила её вступление во Вторую мировую войну. Путин отметил, что Россия с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны. Читайте также: Путин: Победа на Халхин‑Голе имела большое военно‑политическое значение

19:39 02.09.2019 Новый договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве Монголии и России будет подписан 3 сентября в ходе визита президента РФ Владимира Путина на торжества в честь юбилея битвы на реке Халхин-Гол, сообщил 30 августа журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Будут обсуждаться вопросы трёхстороннего взаимодействия России, Монголии и Китая, координация усилий в ООН и развитие Шанхайской организации сотрудничества. Читайте также: Путин подпишет договор о стратегическом партнерстве России и Монголии

19:47 02.09.2019 В рамках празднования 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол в городе Чойбалсан на востоке Монголии прошёл совместный российско-монгольский военный парад. В нём приняли участие военнослужащие ВВО, ранее участвовавшие в совместном учении «Селенга-2019», а также ветераны, юнармейцы и представители общественных организаций из Забайкалья и Бурятии. Воздушную часть парада представила фронтовая авиация России в составе вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-24. В праздновании участвовали и простые жители, которые приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Они прошли с фотографиями родных, сражавшихся против японских захватчиков. Читайте также: Парад Победы: военные России и Монголии вместе отметили юбилей Халхин-Гола

19:59 02.09.2019 5 лет назад Владимир Путин на торжественном приеме по случаю празднования 75-летия победы на Халхин-Голе, сказал: «Безоговорочная победа на Халхин-Голе имела огромное военное и политическое значение. Она почти на два с половиной года отодвинула вступление милитаристской Японии во Вторую мировую войну, оказала большую моральную поддержку народам Китая и Кореи в их борьбе против захватчиков. Господин Президент абсолютно прав: даже в самые трудные для Советского Союза периоды Великой Отечественной войны Япония — тогдашний союзник нацистской Германии — так и не решилась напасть на СССР, что позволило перебросить в конце 1941 года с Дальнего Востока и Сибири на запад части и соединения, которые сыграли решающую роль в битве за Москву».

20:34 02.09.2019 В Монголии запланирован ряд мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В преддверии памятной даты в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, объединивший ученых и политологов из России и Монголии. Среди участников дискуссии — к. и. н, главный редакторИА REGNUMМодест Колеров, д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин. Подробности в материале: Битва на Халхин-Голе — угроза большой войны: Радио REGNUM

20:43 02.09.2019 Битву, которую японские агрессоры развязали в мае 1939 года в районе реки Халхин-Гол, в Монголии воспринимают как войну за независимость страны. Об этом заявила профессор Монгольского государственного университета Урангуа Жамсрангийн в ходе круглого стола на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». В пресс-центре ИА REGNUM мероприятие объединило учёных и политологов из России и Монголии. Подробнее об этом: В Монголии битву на Халхин-Голе воспринимают как войну: Радио REGNUM

20:46 02.09.2019 80 лет назад советские и монгольские войска разгромили японских агрессоров, развязавших в мае 1939 года вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол. В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии этой даты состоялся круглый стол с участием учёных и политологов из России и Монголии. Доклад о внешней политике СССР в 1939 году представил к. и. н, доцент МГУ Олег Айрапетов. Читайте подробнее здесь: Бои на Халхин-Голе и внешняя политика СССР в 1939 году: Радио REGNUM

20:49 02.09.2019 Вооружённый конфликт, развязанный в районе реки Халхин-Гол в мае 1939 года, закончился выдворением и полным разгромом Японии. Важнейшей датой является 23 августа 1939 года. В этот день между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении. С докладом, который в пресс-центре ИА REGNUM представил дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, можно ознакомиться здесь: Разгром Японии в районе реки Халхин-Гол: победный 1939-й. Радио REGNUM

20:51 02.09.2019 Сообщение о двойных стандартах Запада по отношению к Советскому союзу в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM с участием учёных и политологов из России и Монголии, посвящённого событиям в районе реки Халхин-Гол, представил д. и. н., обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров. Также по теме: Халхин-Гол и двойные стандарты Запада по отношению к СССР. Радио REGNUM

20:53 02.09.2019 В пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, посвящённый 80-летию событий на Халхин-Голе. В нём приняли участие учёные и политологи из России и Монголии. О цене победы рассуждает к. и. н, доцент МАРХИ Андрей Смирнов. Подробнее: Были моменты, когда поражение на Халхин-Голе грозило СССР: Радио REGNUM

20:54 02.09.2019 Пятимесячные ожесточённые бои с японскими агрессорами не забыты ни в России, ни в Монголии, заявил Чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов. «Безоговорочная победа сыграла большую роль в судьбе наших народов. Она дала возможность Советскому Союзу избежать войны на два фронта и сосредоточить все силы для отпора гитлеровской Германии и ее союзникам в Европе, а победа над нацизмом и его сателлитами позволила отстоять на Ялтинской конференции меры по обеспечению международного признания МНР», — отметил он. Он добавил, что сохранить территориальную целостность Монголии удалось лишь благодаря огромному напряжению сил, мужеству и героизму советских и монгольских войск. Празднование 80-летия победы на Халхин-Голе является данью уважения героям двух стран и народов, их боевому братству и подвигам. Читайте также: Посол в Монголии: «Халхин-Гол позволил СССР избежать войны на два фронта»

20:55 02.09.2019 В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии 80-й годовщины со дня разгрома Японии в районе реки Халхин-Гол прошёл круглый стол, посвящённый тем событиям. Доклад о деятельности советской разведки представил историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» АлександрКолпакиди. Также по теме: Битва на Халхин-Голе: деятельность советской разведки. Радио REGNUM

20:59 02.09.2019 Япония не признаёт свою вину за начало битвы в районе реки Халхин-Гол. Ответственность Токио пытается переложить на Советский Союз. На это в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM указал руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Макушин. Подробнее здесь: Битва на Халхин-Голе: Япония пытается присвоить себе победу. Радио REGNUM

21:00 02.09.2019 О необходимости работы с подлинниками при анализе важных исторических событий в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM указал к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов. Также по теме: Халхин-Гол: работа с подлинниками — путь к правде. Радио REGNUM

21:03 02.09.2019 80 лет назад советско-монгольские войска разгромили японских захватчиков, развязавших вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол. В преддверии памятной даты в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, посвящённый тем событиям. Подробности здесь: Халхин-Гол: 80 лет назад Япония потерпела поражение: Радио REGNUM

21:11 02.09.2019 Владимир Путин прибыл в Улан-Батор. Фото kremlin.ru

21:12 02.09.2019 В аэропорту «Чингисхан» в Улан-Баторе почетный караул встречает Владимира Путина. Фото kremlin.ru

21:13 02.09.2019 Владимир Путин прибыл в Улан-Батор. Фото kremlin.ru

21:23 02.09.2019 Владимир Путин рассчитывает, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» в преддверии своего визита в Монголию: [[[quote-0]]]

21:55 02.09.2019 В новом районном центре Халхин-Гол на востоке Монголии установили 4-метровый бронзовый памятник маршалу Георгию Жукову. Договорённость об установке скульптуры была достигнута ранее во время встречи президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и губернатора Иркутской области Сергея Левченко в июне 2018 года. Памятник отлил скульптор-монументалист Александр Миронов по образцу памятнику маршалу, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Читайте также: В Монголии установили памятник маршалу Георгию Жукову

21:57 02.09.2019 В Бурятии издали монографию-фотоальбом. посвящённую 80-летию сражения на реке Халхин-Гол. Издание называется «Монголия в борьбе за независимость (1939−1945 гг.): от Халхин-Гола до линкора «Миссури», а центральное место в борьбе Монголии за независимость отводится победе советско-монгольских войск над японцами в 1939 году. Читайте также: В Бурятии издали монографию, посвящённую 80-летию победы на Халхин-Голе

22:01 02.09.2019 Поисковый отряд российских военнослужащих совместно с монгольскими общественниками подняли останки 17 солдат Красной армии, погибших на сопке Ремизова в ходе сражений на реке Халхин-Гол в 1939 году. Они были с воинскими почестями захоронены на мемориальном кладбище вблизи села Халхин-Гол, где уже покоятся останки советских солдат. В погребении приняли участие командующий 36 армией ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев и командующий сухопутными войсками Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор. Читайте также: В Монголии захоронили останки 17 советских солдат, погибших на Халхин-Голе

22:03 02.09.2019 28 августа в городе Чойбалсан на востоке Монголии прошёл совместный российско-монгольский военный парад, посвящённый 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Читайте также: Парад Победы: военные России и Монголии вместе отметили юбилей Халхин-Гола

22:04 02.09.2019 В Дорнодском аймаке Монголии открыли памятник воинам Красной армии из Бурятии, погибшим в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. Монумент был установлен на сопке Ремизова, на котором 80 лет назад шли кровопролитные бои советско-монгольских войск с японскими агрессорами. На торжественном открытии присутствовала представители Монголии, а также дети и внуки советских участников сражения. Читайте также: В Монголии установили памятник воинам Красной армии, павшим на Халхин-Голе

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22:07 02.09.2019 Чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов назвал сражение на Халхин-Голе прологом Второй мировой войны. По его словам, победа советско-монгольских войск над японскими агрессорами позволила Советскому Союзу избежать войны на два фронта и сосредоточить все силы для отпора гитлеровской Германии и ее союзникам в Европе. Подробнее: Посол в Монголии: «Халхин-Гол позволил СССР избежать войны на два фронта»

07:34 По итогам визита Владимира Путина в Монголию состоится подписание нового Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Монголией, который будет иметь бессрочный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин» накануне своего визита в Монголию. «По итогам визита будет подписан межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который выводит наши двусторонние отношения на качественно новый уровень. Отмечу, что этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер», — сказал Путин.

08:17 Владимир Путин рассказал, что общий с монгольским лидером Х. Баттулгой интерес к дзюдо и увлечение спортом помогают наладить понимание и поддерживать диалог. По словам президента России, дзюдо — это не просто спорт. Об этом: Путин рассказал, на что влияет общий с монгольским лидером интерес к дзюдо

08:31 Зампред российского правительства Алексей Гордеев с вице-премьером правительства Монголии О. Энхтувшина приняли участие в запуске новой турбины на Улан-Баторской ТЭЦ-4. В модернизации турбин принимает участие Уральский турбинный завод. По словам монгольского вице-премьера, благодаря сотрудничеству с Уральским турбинным заводом мощность ТЭЦ удалось увеличить на 64%, а также уменьшить потребление угля. Читайте подробнее: Гордеев принял участие в запуске новой турбины на Улан-Баторской ТЭЦ

08:40 Президент России Владимир Путин во время визита в Монголию обсудит с лидером этой страны Халтмаагийном Баттулгой вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также совместные проекты в энергетике и промышленности, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Стали известны темы переговоров Путина и президента Монголии

08:44 Для участия в торжества по случаю 80-летнего юбилея Победы на реке Халхин-Гол в Монголию приехали лётчики-космонавты СССР Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, а также руководитель Общества друзей Монголии полковник Владимир Бабушкин. Об этом: 80-летие Победы на Халхин-Голе. Советские космонавты прибыли в Монголию

09:22 Глава Бурятии Алексей Цыденов участвует в торжествах, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол. 2 сентября глава возложил в Улан-Баторе цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, а также принял участие в открытии выставки в Национальном историческом музее Монголии. 3 сентября он примет участие в российско-монгольских переговорах с участием президента России Владимира Путина Читайте подробнее: Глава Бурятии примет участие в российско-монгольских переговорах

09:30 Переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Халтмагийн Баттулги в Улан-Баторе начались. Стороны обсуждают текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также ряд актуальных региональных проблем. Читайте подробнее: В Улан-Баторе идут переговоры лидеров России и Монголии

10:00 Перед началом беседы на центральной площади города состоялась церемония официальной встречи лидеров России и Монголии. Фото: kremlin.ru

10:12 Встреча президента России Владимира Путина с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой проходит в Государственном дворце в Улан-Баторе, однако не в привычном кабинете, а в юрте, которая установлена на пятом этаже дворца. Читайте подробнее: Переговоры Путина с главой Монголии проходят в юрте

10:19 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет с монгольским инвестиционным фондом соглашение о создании совместного фонда инвестиционного сотрудничества, заявил 3 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Читайте также: Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества

10:50 На холме Зайсан в Монголии 3 сентября зажжён вечный огонь у мемориала советским воинам, погибшим в ходе сражения на Халхин-Голе. В церемонии по случаю 80-й годовщины Победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками приняли участие замминистра обороны Монголии Т. Дуламдорж, председатель Столичного хурала представителей граждан Р. Дагва и другие официальные лица. Читайте подробнее: В Монголии зажгли вечный огонь у мемориала советским воинам

11:27 Спикер парламента Монголии Г. Занданшатар в поздравлении с 80-летием Победы на Халхин-Голе поблагодарил храбрых советских воинов, которые были вместе с Монголией в трудную минуту. Подробности в материале: Спикер парламента Монголии: Халхин-Гол — общая Победа России и Монголии

11:42 По итогам переговоров президентов России и Монголии в Улан-Баторе, было возобновлено действие протокола от 2004 года об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе.

11:44 Российские и монгольские специалисты будут совместно исследовать недра Монголии. Соглашение об этом было подписано по итогам переговоров лидеров двух стран 3 сентября.

11:48 Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга с благодарностью принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил после переговоров с президентом РФ. «Я думаю, что в этих праздничных мероприятиях мы, монгольская сторона, будем участвовать в широком составе», — сказал президент Монголии. Об этом: Глава Монголии принял приглашение Путина на празднование 75-летия Победы

11:48 Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Читайте подробнее: Россия и Монголия заключили бессрочный Договор о дружбе

11:48 Владимир Путин в третий раз прилетел в Монголию. Как это было, и почему монгольские эксперты считают его визит «историческим событием»? Об этом: «Визит Владимира Путина в Монголию является историческим событием»

12:02 По итогам переговоров с Владимиром Путиным, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отметил, что отношения России и Монголии проверены временем и боевым товариществом и развиваются на принципах взаимного доверия. По его словам, дружбу между народами двух стран спаяла победа на Халхин-Голе, которая в Монголии является священной. «Народы наших стран всегда вместе строили мирную жизнь и вместе воевали в горячие дни войны», — отметил Баттулга. Подробности в материале: Монголы всегда будут помнить подвиг советских солдат — президент Монголии

12:26 В 1939 году на Халхин-Голе советские и монгольские солдаты вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Об этом заявил по итогам переговоров с монгольским президентом в Улан-Баторе Владимир Путин, отметив также, что и в России помнят значительную поддержку СССР со стороны Монголии в борьбе с фашизмом. Читайте также: Мы помним поддержку Монголии в борьбе с фашизмом — Владимир Путин

12:26 Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха пригласил его посетить РФ. Подробности в материале: Путин пригласил премьер-министра Монголии посетить Россию

12:28 Встреча Владимира Путина со спикером парламента Монголии Гомбожавын Занданшатаром Фото: kremlin.ru

12:36 Встреча президентов России и Монголии Фото: kremlin.ru

12:54 Владимир Путин в ходе переговоров пригласил премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха посетить Россию. Он также отметил важность подписанного договора о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией, который станет «солидным фундаментом» для движения вперёд.

13:01 Переговоры президентов России и Монголии проходили в юрте. Фото: kremlin.ru

13:12 Владимир Путин с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Фото: kremlin.ru

13:13 Визит Владимира Путина в Монголию сопровождается негативными публикациями в монгольском сегменте социальных сетей. Ряд пользователей недовольны визитом президента России и нынешними отношениями между странами. Читайте также: Приезд Путина «раздражает монгольских интеллигентов»

13:18 Встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. Фото: сайт президента Монголии president. mn

13:27 Президент России Владимир Путин со своим монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. После церемонии лидеры двух стран пообщались с ветеранами-участниками боёв на Халхин-Голе. Читайте также: Лидеры России и Монголии возложили венок к памятнику маршалу Жукову

13:35 Возложение венка к памятнику маршалу Жукову. Фото: kremlin.ru

13:40 Президенты России и Монголии пообщались с ветеранами-участниками боёв с японскими агрессорами на Халхин-Голе. Фото: kremlin.ru

15:22 В Монголии прошёл торжественный приём, посвящённый 80-летию победы на Халхин-Голе. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин со своим монгольским коллегой. Российский лидер поздравилХалтмагийн Баттулгу и всех граждан страны с праздником. Об этом: Владимир Путин участвовал в торжествах, посвящённых победе на Халхин-Голе

15:25 Владимир Путин на торжествах, посвящённых 80-летию победы на реке Халхин-Гол. Фото: kremlin.ru

15:26 Перед торжественным приёмом президент посетил художественную выставку, посвященную 80-летию победы на Халхин-Голе. Фото: kremlin.ru

15:28 Российский лидер поздравил президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу и всех граждан страны с праздником и пожелал благополучия. Фото: kremlin.ru

15:43 По итогам визита президента России в Монголию отношения двух стран подняты на качественно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил монгольский премьер-министр Ухнагийн Хурэлсух в ходе встречи с Владимиром Путиным. Читайте также: Премьер-министр Монголии прокомментировал договорённости Путина с Баттулгой

15:53 На встрече Владимира Путина с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром отметил блестящее владение русским языком монгольского политика. «Что нам очень приятно», — добавил президент России. Читайте также: Путин — спикеру парламента Монголии: «Блестяще владеете русским языком»

16:11 В 2018 году объём российско-монгольской торговли вырос на 21%, а за первые семь месяцев 2019 года увеличился ещё на 12%. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой в Улан-Баторе. Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга, в свою очередь, поблагодарил за открытие российского торгового представительства в Монголии и анонсировал открытие в недалёком будущем монгольского торгпредства во Владивостоке. Об этом: Владимир Путин отметил резкий рост объёма взаимной торговли с Монголией

16:22 В ходе переговоров лидеров России и Монголии, монгольские представители высказали пожелание заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. «Надеемся, что Россия нас поддержит», — заявил по итогам встречи монгольский президент Халтмаагийн Баттулга. Читайте также: Монголия стремится к соглашению о свободной торговле с ЕАЭС

16:38 Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на возложении венка маршалу Георгию Жукову. Фото: сайт президента Монголии president. mn