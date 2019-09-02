Москва, 2 сентября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В настоящее время украинские власти смогли найти работоспособную популистскую модель связей с общественностью, однако в отсутствие реальной стратегии действии этот инструмент будет работать вхолостую. Об этом заявил заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Daniel Haußmann Правительство Украины

«Вопрос заключается в том, к чему все эти реформы приведут? Нет никакой стратегии. И то, что они будут делать — это просто какие-то мозаичные меры, которые совершенно бессистемны», — заявил Килинкаров.

Он отметил, что Владимир Зеленский и Игорь Коломойский смогли создать эффективный тандем, когда Коломойский анонсирует непопулярные меры, а затем Зеленский «гасит» их популистскими заявлениями.

Такой подход мог бы сработать на реализацию каких-то кардинальных перемен, однако у украинских властей в настоящее время не существует практически никакого плана антикризисных мер, кроме банальной распродажи государственных активов.