Лондон, 2 сентября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет. Об этом 2 сентября сообщил писатель Стивен Коул в своём микроблоге в Twitter.

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«С печалью сообщаю, что легенда сериал «Доктора Кто» Терренс Дикс скончался. Я знаю, какое множество авторов он вдохновил и скольким миллионам человек он доставил радость, будучи сам писателем, сценаристом, редактором и продюсером», — написал Коул.

Терренс Дикс начал работу над «Доктором Кто» в 1968 году, присоединившись к команде его создателей через пять лет после выхода сериала на экраны. Он написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов. Дикс также был автором ряда романов и новеллизаций, посвящённых центральному персонажу сериала.