Архангельск, 2 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Ряды Северного Арктического федерального университета (САФУ) пополнили около 4 тысяч человек. Об этом на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, сообщила ректор вуза Елена Кудряшова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Артем Келарев САФУ

По ее словам, в университет зачислено более 120 студентов, имеющих аттестат о среднем общем образовании с отличием, награжденных золотыми и серебряными медалями.

«Учиться в одном из ведущих вузов страны, единственном, расположенном в Арктической зоне РФ, приехали юноши и девушки из многих регионов нашей страны. На различные программы и уровни подготовки поступили около 400 новых иностранных студентов. А всего сегодня в САФУ учится более 1000 юношей и девушек из более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья», — заявила Елена Кудряшова.

Добавим, что сегодня у здания университета состоялось традиционное для начала учебного года событие — в десятый раз открылась звезда первокурсника.