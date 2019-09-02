Душанбе, 2 сентября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. С 1 сентября в Таджикистане вступили в силу новые тарифы на электроэнергию, которые были приняты правительством страны 22 июня 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В частности, население теперь будет платить за «свет» 22,66 дирамов (1,55 руб.) вместо 19,37 дирамов (1,32 руб.) за каждый киловатт. Аналогичный тариф установлен для потребителей бюджетной и коммунальной сферы и спорткомплексов.

Для промышленных и непромышленных потребителей новый тариф составляет 55,14 дирамов (3,78 руб.). Если электроэнергия используется для нагрева воды в электрокотлах, чтобы обеспечить помещение горячим водоснабжением и отоплением, один киловатт для бюджетных учреждений и организаций будет стоить 40,37 дирамов (2,77 руб.), а для внебюджетных — 136,62 дирамов (9,38 руб.). Для насосов, подающих питьевую воду, тариф составит 10,76 дирамов (0,73 руб).

Отдельно прописана стоимость электричества для Таджикского металлургического комбината. Стоимость киловатта в зимний период (с 1 октября по 31 марта) теперь составляет 55,14 дирамов (3,78 рублей), а в летний (с 1 октября по 30 апреля) — 9,68 дирамов (0,66 рублей).

Уже традиционно повышение стоимости на электричество не касается основного потребителя электроэнергии в стране — ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО). Для компании действуют прежние расценки: 11,80 дирамов (0,81 руб.) за один киловатт в зимний период и 7,20 дирамов (0,49 руб.) — в летний.