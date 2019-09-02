Москва, 2 сентября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. В деле о массовых беспорядках 27 июля появился ещё один фигурант. Об этом сообщается в телеграм-канале издания ОВД-инфо.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По имеющейся информации, новый фигурант дела находится под стражей. Мужчину зовут Эдуард, его фамилия пока не называется. Мужчине инкриминируют насилие в отношении представителя власти.

«Находится в ИВС по Северному административному округу Москвы. По неподтвержденным данным, обвиняется по 318-й статье», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2019 года Никулинский суд Москвы не удовлетворил иск прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела малолетних детей на незаконный митинг 3 августа — Елены Хомских и Петра Хомских, известного в сети Интернет как «охранник Навального».