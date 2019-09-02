Москва, 2 сентября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Президент США Дональда Трамп никогда не воспринимал Польшу и Украину как партнёров, равных Америке, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 2 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отсутствие Трампа на мероприятиях, посвящённых началу Второй мировой войны, в Польше, а также то, что Варшава возложила на РФ вину за то, что Польша не получила репараций с Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Польский министр иностранных дел с подкупающей простотой обозначил все дальнейшие внешнеполитические задачи. А именно блоковое формирование Европы. Причём в этих блоках, как мы видим, России нет. [Но] поменялось всё, кроме денег. Обратите внимание на прагматичную польскую позицию: Германия — друг, мы приглашаем их, но репарации нам недодали, и виновата в этом Москва», — сказала Сазонова.

Кроме того, она отметила, что Трамп никогда не воспринимал ни Польшу, ни Украину как страны, равные Америке, и что у него абсолютно потребительская позиция по отношению ко всем странам Восточной Европы.