Москва, 2 сентября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Пожар произошёл днём 2 сентября в пятиэтажном жилом доме в Басманном районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Moscow.mchs.ru Пожарный

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на верхнем этаже дома, расположенного по адресу: улица Чаплыгина, 8, строение 1. Площадь, охваченная огнём, составила около 40 квадратных метров.

В ходе тушения пожара из дома при помощи спасательных устройств были спасены четыре человека, в том числе трое детей. Все они были переданы для осмотра медикам.

К настоящему времени возгорание ликвидировано, причины произошедшего устанавливаются.