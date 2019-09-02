Ташкент, 2 сентября, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Соглашение между правительствами Узбекистана и Белоруссии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах вступило в силу 2 сентября 2019 года, сообщает МИД Узбекистана.

President.gov.by Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев во время посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости, 1 августа 2019 года

Ранее, соглашение было подписано 13 сентября 2018 года в Ташкенте в ходе официального визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Узбекистан.

«Документом регламентируется порядок оказания взаимной помощи по предотвращению, расследованию и борьбе с нарушениями таможенного законодательства», говорится в сообщении.

Согласно документу, таможенные органы сторон предоставляют друг другу информацию о лицах, товарах и транспортных средствах, о которых известно или имеется подозрение, что они использовались или могут быть использованы при нарушениях таможенного законодательства на территории государств сторон.

«Соглашение способствует развитию и расширению взаимоотношений таможенных органов двух стран, а также укреплению договорно-правовой базы по сотрудничеству в области пересечения таможенных правонарушений», подчеркивает МИД.

President.gov.by Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля — 1 августа посетил Минск с официальным визитом.