Дно, Псковская область, 2 сентября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи сегодня, 2 сентября, сообщил о новой школе в городе Дно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, Ведерников вышел на связь прямо с площадки у новой школы.

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Он сообщил, что школу возвели за год на месте старого аварийного здания, где ребята учились в две смены. Псковский губернатор отметил, что это — третья школа, открытая за три года в области, и первая за несколько десятилетий, которая построена в районном центре.

«Мы ещё восемь заявок направили в Министерство просвещения Российской Федерации, готовы строить не по одной, а по две школы в год, если будет поддержка», — отметил Михаил Ведерников.

Глава правительства РФ положительно оценил реализованный проект, заметив, что особенно важно, что новая школа построена именно в районном центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство новой школы в Дно было направлено около 370 млн рублей. Кроме того, Псковская область получила 670 млн рублей на строительство ещё одной новой школы в Великих Луках, которую планируется сдать в 2020 году. Всего в России, по словам Дмитрия Медведева, к началу учебного года двери открыли более 170 новых учебных заведений, а до конца года в строй введут еще около 200.