Москва, 2 сентября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Полиция возбудила административное дело по факту проведения незаконного шествия оппозиция в Москве 31 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Чистых прудах

«По факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент по данному делу проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Москве состоялась несанкционированная акция протеста. Митингующие прошли шествием от Чистых прудов до Пушкинской площади. После этого часть из них прошла по Тверской и Новому Арбату и, погуляв по центру, вернулась к Пушкинской площади. Далее все участники начали новую прогулку по центру Москвы.

На протяжении всего мероприятия протестующие выкрикивали политические лозунги и отметились как минимум двумя конфликтами. Первый инцидент произошел ещё днем, когда молодые девушки с «активной гражданской позицией» поссорились с пожилой женщиной, попросившей их не ходить по проезжей части. Второй инцидент случился ближе к вечеру, когда толпа молодых парней из числа протестующих напала на мотоциклиста, показавшего оппозиционерам средний палец.