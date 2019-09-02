Душанбе, 2 сентября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В Таджикистане неисправно 26% всего тракторного парка, который находится в распоряжении общественных и дехканских хозяйств страны. По подсчётам агентства по статистике, это более 7,2 тыс. единиц.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

Всего же по состоянию на 1 августа в Таджикистане насчитывается 27 тыс. 661 трактор.

Отмечается, что сельскохозяйственная техника в стране эксплуатируется третий, а порой и четвёртый срок, и парк нуждается в серьёзном обновлении. За последние семь лет таджикский аграрный сектор обзавёлся около 10 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Основной поставщик сельхозтехники в Таджикистан — Белоруссия.

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