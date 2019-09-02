Бишкек, 2 сентября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время посещения головного офиса компании «Газпром Кыргызстан» принял участие в запуске магистрального газопровода «Бишкек — Кант — Токмак» и газораспределительной станции «Токмак». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков принял участие в запуске магистрального газопровода-отвода «Бишкек-Кант-Токмок»

«Мы надеемся, что данный проект позволит увеличить экономический потенциал Чуйской области и заложит фундамент для дальнейшей газификации других регионов», — подчеркнул он.

President.kg Запущен магистральный газопровод-отвод «Бишкек-Кант-Токмок»

Также киргизстанский лидер отметил вклад компании «Газпром» в развитие экономики и укрепление энергетической безопасности Киргизии, а также рассказал о том, что российский концерн уже инвестировал в развитие газовой отрасли республики 25 млрд сомов (23,8 млрд рублей), благодаря чему уровень газификации вырос до 22%.

Подводя итог, президент Жээнбеков уточнил, что «Газпром» уже подключил более 40 тысяч домов к газовой трубе, а к 2030 году природный газ начнет поступать еще в 400 населенных пунктов, в результате чего уровень газификации возрастет до 60%.