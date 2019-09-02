Душанбе, 2 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Сумма экспорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов из Таджикистана за семь месяцев 2019 года составила 124,8 млн долл. Такие данные приводит агентство по статистике Таджикистана.

Драгоценные камни

Тем временем импортировано этой продукции на 2,8 млн долл. Этот показатель оказался на 10,3% ниже, чем тот же отрезок 2018 года.

Напомним, что в 2018 году страна экспортировала драгоценные и полудрагоценные камни и металлы на сумму чуть более 2 млн долл., снизив этот показатель на 99% по сравнению с 2017 годом (213,8 млн долл.).

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