Москва, 2 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Анализ правового управления зарубежными религиозными организациями призван укрепить духовную безопасность общества. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественный и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Аппарат Госдумы на сайте госзакупок разметил заказ на проведение исследования эффективности нормативного правового регулирования зарубежных религиозных организаций.

«Это важное исследование, результаты которого будут применены в работе по укреплению традиционных религиозных конфессий и духовной безопасности общества», — отметил Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на эти цели в нижней палате парламента намерены выделить 6,35 млн рублей. По словам Гаврилова, такое исследование позволит провести «профилактику псевдорелигиозного экстремизма», а также поможет избежать нарушения прав граждан на свободу вероисповеданий.

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