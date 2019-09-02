Москва, 2 сентября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. За год средняя стоимость барреля нефти марки Urals упала более чем на 5 долларов США. Такие цифры 2 сентября опубликовало Министерство финансов России на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Снижение цен на нефть

По итогам января-августа 2019 года средняя цена нефти марки Urals составила 64,54 доллара за баррель. В аналогичный период предыдущего года показатель составлял 69,73 доллара за баррель.

При этом в августе 2019 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 59,38 доллара за баррель. Годом ранее, в августе 2018 года, она составляла 71,72 доллара за баррель.