Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 2 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Победители конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — 2 сентября совершили восхождение на гору Эльбрус — высшую горную вершину России и Европы. Организатором мероприятия выступил клуб Лидеров России «Эльбрус». Во время восхождения на вершину команда клуба обнаружила в 50 метрах от пика туриста без сознания, которого спасатели МЧС России искали с вечера 1 сентября.

Пресс-служба клуба «Эльбрус» «Лидеры России» на вершине Эльбруса

Лидеры России оказали 17-летнему туристу оперативную помощь, спустили на руках до высоты 5000 метров и передали спасателям, которые отвезли пострадавшего в больницу.

«Группа альпинистов общей численностью 17 человек, состоящая из победителей конкурса «Лидеры России» и инструкторов, в 02:10 мск начала восхождение на вершину. В 06:50 мск во время очередного сеанса связи они сообщили, что головной отряд вышел на вершину, там обнаружил человека, которого искали уже сутки. Группа МЧС начала подниматься, а группа «Лидеров России» начала спуск пострадавшего вниз, — говорит ответственный за безопасность экспедиции АлександрПятницын, — «Лидеры России» проявили свои лидерские способности и сработали как настоящие спасатели».

Пострадавшим оказался 17-летний школьник 11-го класса из города Череповецка Вологодской области. Сейчас его жизнь в безопасности.

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель проекта «Восхождение на Эльбрус», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК ОлегЖданеев рассказывает о моменте обнаружения пострадавшего: «Когда мы поднимались на западную вершину Эльбруса, то увидели человека, который провёл фактически сутки на горе. К нашему счастью, и благодаря всей команде удалось передать его МЧС. Человек, конечно, оказался в очень тяжёлом состоянии: на высоте порядка 5,5 км провести всю ночь, и огромнейшее чудо, что он остался жив».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в спасательной операции принимали участие семь человек: руководитель восхождения, мастер спорта по альпинизму, трижды «Снежный барс» Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей, мастер спорта по альпинизму Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, победитель конкурса «Лидеры России», врач Дмитрий Сенин, победители конкурса Виктор Гневашев и Александр Строганов.

«Сегодня по плану мы должны были группой «Лидеров России» совместно с инструкторами подняться на вершину западного Эльбруса. Всё шло успешно, без проблем, мы практически поднялись на самую вершину и буквально в метрах 50 от нее на высоте 5600 метров обнаружили замерзающего в снегу человека без сознания. У нас в группе высокопрофессиональные тренеры, которые готовы к таким ситуациям, у них есть кислород, понимание, что делать. Также в нашей группе шел один из победителей «Лидеров России» Дмитрий Сенин. Он врач. Совместными усилиями мы дали пострадавшему кислород, отогрели, после чего он начал подавать признаки жизни, — комментирует операцию спасения ВикторГневашев, начальник службы экономики и финансов Южно-Уральской железной дороги — филиал ОАО «РЖД», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года, — Выяснили, что он пролежал на горе всю ночь. Мальчишка, 17 лет. Восходил сам, в одиночку. Решили спустить парня вниз через «Седловину горы» и «Косую Полку». У него были видны следы обморожения на лице и конечностях. Но мы сделали всё, что могли. То есть к тому моменту, когда мы спустили его к МЧС на ратраках, — это на высоте 5000 метров, — он потихонечку мог уже на ноги ступать, внятно отвечать. Я думаю, что всё должно закончиться благополучно».

Настоящий подвиг совершил и водитель ратрака (горного вездехода) Азрет Джаппуев, который смог поднять вездеход со спасателями МЧС России на максимальную высоту — до «Косой полки». На этой высоте сложный рельеф, отсутствует возможность для разворота ратрака. Любое неверное движение могло привести к срыву вездехода в пропасть.

«Я хочу отметить, что это беспрецедентный случай, никогда такого не было ни в моей жизни, ни в жизни людей, которые здесь находятся. Ратрак один пошел по «Косой полке» и довез сотрудников МЧС на одну треть по полке. Дальше, он двигаться не мог, это очень опасно, он мог просто сползти в сторону. Он высадил сотрудников МЧС и поехал обратно. В это время группа «Лидеров России» уже находилась на «Косой полке», где-то на середине полки они соединились и продолжали спуск вместе к ратраку», — дополняет АлександрПятницын.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года, руководитель Санкт-Петербургского обособленного подразделения АО «Ремвооружение» АлександрСтроганов поделился своими впечатлениями о проведенной спасательной операции: «Сегодня для нас счастливый день, нам удалось спасти человеческую жизнь, мальчишку 17 лет, который учится в Череповце в 11-м классе и который провёл ночь, замерзая на вершине Эльбруса. Он большой везунчик, потому что это редкий случай, когда люди выживают на такой высоте после ночи, проведенной в одиночестве, в холоде. Но он большой молодец, когда мы спускали его вниз, он помогал нам изо всех сил. Мы передали его в надежные руки МЧС, он уже перемещен в больницу. Насколько я знаю, он приехал в одиночку, пошёл вместе с ребятами, с которыми познакомился здесь же на Эльбрусе, они попросили его вернуться обратно, но он отказался. Учитывая, что это была не его команда, остался один. С утра во время восхождения мы нашли его на снегу, он оказался в том состоянии, когда его еще можно было спасти».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, отметил, что «риск в нашей жизни присутствует всегда и везде, а в горах — в экстремальной, нестандартной ситуации — он повышен».

«Здесь крайне важно отношение человека к трудностям, преградам и опасностям. И вот те ребята, которые здесь собрались, победители конкурса «Лидеры России», точно не боятся никаких преград и относятся к риску разумно. У нас очень сильная команда инструкторов, мы прошли много занятий по ледовой подготовке, по самостраховке, по спасению друг друга. Мы нашли парня непосредственно перед самой вершиной. Первая радость была, что он живой. Он лежал там со вчерашнего дня и, как потом уже выяснилось, ничего не помнил с момента, как он попал в пургу и потерялся. Мы, не дожидаясь МЧС, спустили его вниз. Надеемся, что с ним всё будет хорошо. Он молодец, крепкий парень», — рассказал Алексей Комиссаров.

Цель проекта «Восхождение на Эльбрус» — командообразование, проверка лидерских качеств в непривычных высокогорных условиях и возможность для неформального общения участников клуба «Эльбрус». Первое восхождение состоялось в 2018 году, участие в нем приняли победители первого сезона конкурса «Лидеры России». В этом году в восхождении приняли участие победители конкурса «Лидеры России» 2019 года. Наряду с мужчинами в восхождении участвовали и девушки: Дарья Сенькина, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», начальник производственно-технического отдела Свердловского Регионального Центра Связи и Екатерина Лобанова, ведущий специалист по коммуникациям Клуб Лидеров России «Эльбрус».

"Эльбрус — это самая высшая точка России и Европы, это такой определенный символ. Кроме того, восхождение в горы — это всегда отличная проверка для команды, как люди умеют друг с другом коммуницировать. Вообще, в горах проявляются все качества человека, самое хорошее и плохое. У наших победителей конкурса «Лидеры России» в горах проявились только самые хорошие качества, все себя показали настоящими бойцами, очень дружными», — подчеркнул АлексейКомиссаров.

Подготовку к восхождению команда клуба Лидеров России «Эльбрус» начала 26 августа. Первым этапом (26−29 августа) стал акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат. Затем, 30 августа, участники поднялись на стартовую площадку Лепрус, откуда после двух дней подготовки 2 сентября совершили восхождение непосредственно к вершине Эльбруса.

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ОлегЖданеев был назначен руководителем восхождения Александром Яковенко ответственным за группу, которая оставалась на вершине и ожидала команду, отвечавшую за спуск пострадавшего туриста вниз. Они нашли капсулу, оставленную в прошлом году победителями конкурса «Лидеры России» первого сезона, и заложили новую капсулу с пожеланиями участникам третьего сезона конкурса.

«Первый раз мы поднялись на гору Эльбрус в прошлом году и заложили такую традицию. Мы закладываем капсулу, которая передается с пожеланиями от победителей конкурса «Лидеры России» следующим победителям. И вот сегодня к нашей радости на вершине мы нашли ту капсулу, которую заложили участники прошлогоднего восхождения, и сегодня мы всей командой ее откроем и прочитаем. Новую капсулу мы тоже заложили. Пожелания очень разнообразные. Каждый участник восхождения записал частичку себя, личные пожелания, как развиваться, как быть хорошим профессионалом в своем деле», — рассказал он журналистам после восхождения.

Олег Жданеев в составе отдельной группы совершил восхождение не только на западную, но и на восточную вершину Эльбруса за один день: «Сегодня мы выполнили все поставленные задачи. Команда подобралась просто восхитительная, очень сильные ребята, как физически, так и психологически, нам удалось сходить на две вершины — на вершину Эльбрус Восточный и Эльбрус Западный. Это достаточно непростое восхождение во всех смыслах, особенно с учётом того, что надо делать такой перепад высот и потом идти обратно. Между клубом «Эльбрус» и альпинизмом существует много параллелей: что такое лидер? Лидер — это, прежде всего, человек, который берет на себя ответственность, в альпинизме это абсолютно точно так же. Сегодня, например, абсолютно каждый человек в команде бросил все свои занятия и начал помогать человеку, который попал в беду. То же самое и в реальной жизни, таким образом, очень много параллелей между альпинизмом и клубом».

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