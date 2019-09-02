Таллин, 2 сентября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Травля в школах — проблема, которой необходимо усиленно заняться и от которой в максимальной степени надо избавиться в новом учебном 2019 году. Об этом заявил мэр Таллина Михаил Кылварт, передает Postimees.

Af.mil Травля в школе

По словам Кылварта, зачастую дети не хотят идти в школу, так как сталкиваются с моральным и физическим насилием со стороны одноклассников. Он также отметил, что такое явление как травля снижает самооценку детям и влияет негативно на их учебные результаты.

«Направленные против травли программы существовали и ранее, но сейчас мы должны продемонстрировать большую отдачу и последовательность в применении мер против этого явления», — заявил глава города.