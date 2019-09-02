Тбилиси, 2 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Процесс отстранения «Грузинской мечты» от власти в Грузии необратим, и никакие кадровые перестановки здесь не помогут, заявил лидер так называемой «Объединенной оппозиции», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Георгий Вашадзе. Так он прокомментировал отставку премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Ушел в отставку премьер-министр, который не мог выполнить даже роль пресс-спикера. Ушло в отставку правительство. Это говорит о существующем в стране политическом кризисе и о необратимости процесса отстранения от власти «Грузинской мечты». И никакие кадровые перестановки и тем более выдвижение на должности Гахария и Гарибашвили этот процесс остановить не сможет», — заявил Вашадзе, который в период правления Саакашвили был заместителем министра юстиции и автором проекта Домов юстиции.

По его же мнению, сделав ставку на Гахария и Гарибашвили, реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили лишь подтвердил, что иного выбора у него нет. А с другой стороны, он объявил войну тем людям, которые уже несколько месяцев требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Вашадзе заявил, что у «Объединенной оппозиции» есть план вывода страны из кризиса, который она осуществит после смены власти в Грузии.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались в связи с визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя МАП оказался в кресле председателя парламента Грузии. Инициаторами акции были соратники Саакашвили, которые придали ей насильственный характер и призывали мобилизованных сторонников к захвату здания парламента. В ночь на 21 июня приказом главы МВД акция протеста была разогнана с применением спецсредств. После этого уже много недель ежедневно на проспекте Руставели собираются митинги с требованием отставки Гахария, который в последний период не насчитывают и несколько десятков человек.