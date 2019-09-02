Орел, 2 сентября, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Орловский областной суд вынес решение по иску об отмене регистрации кандидата в Государственную думу РФ от КПРФ Ивана Дынковича, сообщила 2 сентября пресс-служба суда.

Kprf.ru Пикеты по информированию населения о кандидате в депутаты от КПРФ на выборах в Государственную Думу РФ по избирательному округу №145 (Орловская область) Иване Дынковиче

С административным иском об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Ивана Дынковича обратился другой кандидат в Госдуму — Сергей Кузнецов, выдвинутый партией «Родина». Основанием для иска стала предвыборная агитация, которая, по мнению истца, нарушала законодательство об интеллектуальной собственности. Речь шла об использовании в агитации названия и символики печатного издания «Орловская искра», а также рисунка под условным названием «Молодой Ленин и девушка» и эмблемы КПРФ.

«Суд, исследовав доказательства, пришел к выводу о недоказанности нарушения административным ответчиком законодательства в ходе предвыборной агитации», — сообщили в суде, уточнив, что кандидат имеет разрешения от правообладателей.

Суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных административных исковых требований.

Как сообщало ИА REGNUM, на мандат депутата Госдумы от Орловской области претендуют восемь кандидатов — Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»). Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.