Москва, 2 сентября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Совфеде обеспокоены тем, что вслед за требованиями о репарациях от Польши могут последовать и территориальные претензии, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Дело здесь далеко не только в репарациях. Считаю, что отмена или пересмотр решений, принятых в середине прошлого века со ссылкой на отсутствие у сторон, чьи интересы так или иначе затрагивались этими решениями, должного суверенитета, заведут нас явно не туда. Так, руководствуясь подобными критериями, кто-то может посчитать нелегитимным соглашение, достигнутое на Потсдамской конференции (июль-август 1945 года) о передаче под управление Польши территории Германии к востоку от рек Одер и Нейсе, а также южной части Восточной Пруссии», — рассуждает член Совфеда Франц Клинцевич.

На память приходит еще с десяток подобных примеров, отметил сенатор.

Он считает, что обвинения России во всех смертных грехах — любимая фишка нынешнего польского руководства, и в вопросе репараций от Германии министр обороны Польши Мариуш Блащак обойтись без этой фишки, разумеется, не мог. К тому же министру, видимо, представляется, что именно ссылки на Россию придают его аргументам особую убедительность, указал парламентарий.