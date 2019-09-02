Москва, 2 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 75 субъектах РФ полностб решили проблему очереди в детские сады. Запись об этом опубликована 2 сентября на странице главы правительства «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев написал, что к началу учебного года 2019/2020 в России открылись 170 новых школ.

«В 75 регионах полностью решена проблема очередей в детские сады», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, работа с новыми школами и детсадами продолжается в рамках национального проекта «Образование». В частности, предусмотрено финансирование создания новых мест, приведения школ в порядок и ликвидации третьей смены. Также в поле зрения создание школ в сельской местности и вопрос доступности ясельных групп.

«Чтобы родители, если захотят, могли отдать туда самого маленького ребенка, которому еще не исполнилось трех лет», — пояснил он. Медведев добавил, что такая возможность может быть обеспечена к 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев поздравил учеников и преподавателей с началом нового учебного года.