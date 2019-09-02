Киев, 2 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что проект закона № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности принимается согласно украинскому законодательству. Соответствующее заявление Разумков сделал 2 сентября на брифинге в Верховной раде.

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Он выразил надежду на то, что завтра, 3 сентября, за снятие депутатской неприкосновенности во втором чтении проголосует еще больше депутатов.

«Я уверен, что мы не нарушаем ни одного закона. Запрос, который есть, ожидания, которые есть у украинского общества о необходимости принятия такого решения, очевидны. Если не ошибаюсь, было 363 народных депутата, которые поддержали этот законопроект. Я уверен, я надеюсь, что завтра они также, а может, и больше поддержат эту инициативу», — сказал Разумков.

По его словам, 3 сентября Рада примет семь законопроектов, которые касаются изменения конституции. После чего эти документы направят в Конституционный суд.

«Ещё будет семь законопроектов. Они связаны со сменой конституции. Они будут рассмотрены и направлены в Конституционный суд Украины. Семь законов плюс законопроект 7203», — добавил Разумков.

Как сообщалось, 2 сентября депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко сравнил законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности с «диктаторскими законами» четвертого президента Украины Виктора Януковича, которые Рада приняла 16 января 2014 года.

Напомним, 30 августа Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За законопроект проголосовали 363 депутата. В проекте предлагается убрать из 80-й статьи конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия парламента их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.