Нарьян-Мар, 2 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. 26 образовательных учреждений Ненецкого автономного округа открыли свои двери для школьников. Первый звонок сегодня прозвучал для 750 первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Adm-nao.ru

Губернатор округа Александр Цыбульский побывал сегодня в средней школе №5, в которой этим летом был проведён первый за 20 лет капитальный ремонт. А позднее глава региона поздравил с Днем знаний жителей округа на своей странице Вконтакте:

«Немного взволнованные родители, готовые ко всему педагоги, умудренные опытом старшеклассники и первоклашки, пока не подозревающие о том, что «тихий час» после обеда и игры в песочницах остались в детском саду. Новый год начался для почти 6,5 тысяч школьников НАО. Желаю каждому успешного старта и, конечно, чтобы каникулы наступили как можно скорее!», — написал Цыбульский.