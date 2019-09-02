Тамбов, 2 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел сегодня, 2 сентября, урок лидерства в режиме видеоконференцсвязи для школьников и студентов региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тема урока — «Тамбовская область — регион новых возможностей».

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин провёл урок лидерства

Видеоконференция прошла в актовом зале Школы-центра современных индустриальных технологий, которая открылась 2 сентября в городе Рассказово. Здесь с губернатором общались местные старшеклассники, а по видеосвязи задавали вопросы учащиеся «Школы Сколково — Тамбов», «Школы Агробизнеса-Татаново», лицея №14 города Тамбова, Цнинской школы № 1 Тамбовского района, Оборонинской школы Мордовского района и студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Александр Никитин поздравил всех, кто был на связи, с началом нового учебного года. Он напомнил, что в мае следующего года Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Именно ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла — пример настоящих лидеров, героев, живущих среди нас», — подчеркнул глава региона.

В ходе интерактивного опроса присутствующим на уроке предложили выбрать качества, присущие лидеру. Самыми популярными ответами оказались «ответственность», «честность», «решительность».

"Моё представление о качествах, присущих лидеру, солидарно с мнением ребят. Самое важное качество — ответственность, которая должна трансформироваться в доверие со стороны людей, умение повести их за собой», — отметил Александр Никитин.

Ребята интересовались, сложно ли говорить «нет» на различные просьбы людей, кем должен быть лидер будущего — технократом или гуманитарием, можно ли сочетать научную и политическую деятельность, задали ряд других вопросов.

Губернатор рассказал, что каждый лидер чему-то постоянно учится у своих педагогов, наставников. Именно институту наставничества сегодня отводится особая роль. Поэтому в регионе в этом году впервые была учреждена новая награда — нагрудный знак администрации области «Почетный наставник Тамбовской области».

«Лидер, как и наставник, должен быть разносторонне развитой личностью. И любой человек, который постоянно работает над собой, совершенствует свои знания, может стать лидером», — считает Александр Никитин.

В Тамбовской области урок лидерства проходит второй год подряд. В прошлом году новый формат предложил лично губернатор Александр Никитин в рамках регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины». В этом году традицию продолжили.

Все ребята, задавшие вопросы в ходе сегодняшней видеоконференции, получат памятные подарки от губернатора.