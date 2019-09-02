Киев, 2 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет внутренний валовой продукт Украины должен вырасти на 40% в результате либерализации рынка капитала, рынка труда и рынка земли, борьбе с контрабандой. Об этом 2 сентября на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Мы очень надеемся, что уже в этом году нам удастся сделать большую работу, чтобы системная контрабанда ушла в прошлое. В следующем году мы должны забыть, что такое контрабанда, в идеале. Если нам удастся выйти на этот трек, то задача вырасти за 5 лет на 40% совершенно реалистична», — считает Гончарук.

По его словам, в следующем году правительство завершит реализацию основных реформ.

«В этом году должны быть подготовлены сложные системные реформы, которые мы должны начать и завершить в следующем году. Это и полная валютная либерализация. Это очень важно. Важно обеспечить свободное движение капитала, чтобы сюда заходили инвестиции, чтобы люди не боялись, что потом они не смогут их отсюда вывести. Либерализация рынка труда», — рассказал Гончарук.

Кроме того, премьер анонсировал проведение налоговой реформы, которая призвана упростить взаимодействие бизнес и налоговой.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Государственная служба статистики Украины проинформировала, что рост ВВП Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года. По отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

В августе аналитики JP Morgan пересмотрели свой прогноз роста ВВП Украины в целом за 2019 год, улучшив его с 3,6% до 4,3%, а также на 2020 год, улучшив его до 3,8% с прогнозируемых ранее 3,4%. По мнению JP Morgan, рост экономической активности в стране за счет обещаемых президентом Зеленским реформ может удивить уже к концу 2019 года.