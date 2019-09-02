Иркутск, 2 сентября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин за неделю до единого дня голосования прокомментировал предстоящие выборы в регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с жителями Иркутской области, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории региона

«У вас восьмого числа выборы. Выбирайте тех, которым доверяете», — отметил он в ходе поездки в Тулун Иркутской области, пострадавший от летних наводнений.

Фактически совет российского президента относится к большинству населения Приангарья, поскольку через неделю жителям 20 муниципальных образований предстоит выбрать глав и мэров. В 26 районах пройдут выборы депутатов представительных органов. Ещё в 12 районах и городах жители выберут как глав муниципалитетов, так и депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы глав регионов предстоят в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Алтай, Башкирия, Калмыкия и городе Санкт-Петербурге.

Кроме того, в республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым главу субъекта назначат региональные заксобрания.

Читайте также: Наводнения и ЧС не помешают выборам в Приангарье