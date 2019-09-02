Грозный, 2 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В Чечне произошла авария на линии электропередачи в Ачхой-Мартановском районе. В результате ЧП остались без света около 101 тыс. человек из числа бытовых потребителей, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в Минэнерго РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потухшая лампочка

Инцидент произошел 2 сентября, около 11:17. Отключилась защита на линиях электропередачи «Плиево — Самашки» и «Самашки — ГРП-110». В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили ИА REGNUM в компании «Россети Северный Кавказ», энергоснабжение Ачхой-Мартановского района Чечни в настоящее время полностью восстановлено. По уточненным данным, авария была устранена за полтора часа. Без света в это время находились около 61 тыс. абонентов.

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