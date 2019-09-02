Киев, 2 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад в понедельник, 2 сентября, опубликовала на своей странице в Facebook текст с многочисленными (в основном незначительными) грамматическими и пунктуационными ошибками, за что подверглась остракизму как со стороны украинских националистов, так и со стороны их оппонентов.

Иван Шилов ИА REGNUM

29-летнего министра обвинили в том, что она «ненастоящий националист», и вволю посмеялись над тем, что завершать процесс перевода образования на Украине на «единственно верный» язык будет человек, знакомый с этим самым языком не слишком близко.

Смешного тут мало.

Если кого-то забавляет тот факт, что борьба против родного языка и за язык государственный носит на Украине не языковой и вообще не культурный, а политический характер, то это довольно-таки старая «новость».

Еще меньше смешного (как и неожиданного) в том факте, что министр правительства, которое пришло к власти в том числе под лозунгами прекращения языковой розни, продолжает, ни на секунду не задумавшись, ту же самую политику.

Очень мало забавного и в том, что украинские политики, а вслед за ними и многие граждане страны живут в искусственном двуязычии, когда один язык нужен для того, чтобы говорить, а другой — для того, чтобы делать это официально.

В деле искусственного насаждения языка главное — не победа, а участие: можно не сомневаться, что следующие поколения «ненастоящих националистов» будут знакомы с предметом лучше, чем нынешние.

Проблема далеко не только в ограничении использования русского языка, проблема и в двуязычии (в современной украинской его версии) как таковом, потому что такое двуязычие быстро ведет к двоемыслию или как минимум к «двоеговорению».

Если язык — это не способ выражать мысли максимально естественным образом, а нечто запутанное и политически окрашенное, между мыслью и словом возникает препятствие, и наличие этого препятствия с каждым годом удивляет всё меньше.

Точно так же, как никого на Украине не смущает «русскоязычный украинский национализм», никого там не смущает и полное отсутствие какой-либо связи между говорением того или иного политика и его дальнейшими действиями.

Для нормализации ситуации нужно возвращение к языковой и политической правде, двуязычие же и двоемыслие формируют искаженное и мутное пространство, как нельзя более органичное для новейшего типа украинских политиков.

А значит, нынешнее положение вещей закрепляется.

И в этом не так уж много забавного.