Берлин, 2 сентября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. «Облегчение, но очень сдержанное. Триумф правых радикалов в Саксонии или Бранденбурге, которого так боялись, не состоялся в это воскресенье, согласно прогнозам на момент закрытия избирательных участков в двух землях Германии на востоке, — пишет испанское издание El Pais. — Тем не менее AfD («Альтернатива для Германии») показала отличные результаты по сравнению с предыдущими региональными выборами в 2014 году».

Бранденбург

Таким образом, тем партиям, которые до текущего момента стояли во главе правительства в этих землях — консерваторам («Христиано-демократический союз», CDU) в Саксонии и социал-демократам (Социал-демократическая партия Германии, SPD) в Бранденбурге — удалось сдержать бум радикальных настроений. Пускай с трудом, но они сохранили свое лидерство, хотя и потеряли часть сторонников.

За выборами в двух восточных землях с повышенным вниманием следила вся страна: были опасения, что их результаты заставят содрогнуться хрупкую приборную панель национальной политики, отмечает El Pais. С этого понедельника в штаб-квартирах двух главных партий в Берлине начнется анализ текущей ситуации, и будет дан старт сложным переговорам, которые должны позволить сформировать правительство без участия ультраправых, вопреки их отменным результатам. Сейчас все немецкие партии отвергают возможность какого бы то ни было союза с радикалами.