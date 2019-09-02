Цхинвал, 2 сентября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым почтит память жертв теракта в городе Беслане. В состав югоосетинской делегации также войдут представители правительства, парламента. Об этом 2 сентября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

digorets Кладбище «Город ангелов», Беслан

В эти дни в Беслане в память о теракте 2004 года проходит трехдневная вахта памяти. В спортивный зал школы №1 несут свечи и цветы, детские игрушки и воду, которую боевики не давали никому. 3 сентября на мемориальном кладбище Беслана «Город ангелов» пройдут траурные мероприятия с участием делегации из Цхинвала.

У древа скорби будут зачитаны имена погибших, по числу жертв трагедии в небо запустят 334 белых шара, под звуки метронома возложат цветы к памятнику и могилам погибших.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 августа кабинет министров Южной Осетии одобрил предложение комитета геологии, экологии и природопользования о присвоении безымянному озеру на Кельском плато в Южной Осетии названия «Мады цассыг» («Слеза матери») в память о жертвах Бесланской трагедии. В 2005 году «матери Беслана» приехали на реабилитацию в Южную Осетию, были и на Кельском плато. Там женщины, узнав, что группой любителей горного туризма озеро называли «Слеза матери», сами не могли сдержать слез.

Согласно указу Анатолий Бибилова, в память жертв Беслана учебный год в Южной Осетии начинается с 5 сентября.