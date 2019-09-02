Астана, 2 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. По итогам января—августа 2019 года стоимость бензина в Казахстане подешевела на 4,5%. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

За отчетный период дизельное топливо и сжиженный газ в баллонах подешевели на 0,9%. В сфере ЖКХ тарифы на центральное отопление понизились на 11%, на горячую воду — на 10,1%, на холодную воду — на 7,8%, канализацию — на 7,2%, электроэнергию — на 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 3%. В августе этот показатель составил 0,2%. В республике отмечается значительный рост цен на пшено (48,2%), рис (20,5%) и муку (16%).