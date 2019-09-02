Париж, 2 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Согласно исследовательской компании IHS Markit, активность в производственном секторе во Франции снова возросла в августе 2019 года, сообщает Le Figaro.

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По данным исследования, производственный индекс в августе составил 51,1 по сравнению с 49,7 в июле месяце.

По словам Элиота Керра, экономиста из IHS Markit, рост производственного сектора в стране связан с увеличением новых заказов и текущего производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным прогноза Европейской комиссии, в 2019 году производство во Франции увеличится на 1,3%.

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