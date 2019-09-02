Москва, 2 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Российский рубль начинает неделю и первый осенний месяц 2019 года вблизи минимумов августа, торгуясь по отношению к американскому доллару около отметок в 66,50−66,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на это казалось бы нервозное обстоятельство, торги 2 сентября, вероятно, пройдут в нейтральном ключе, удерживая российскую валюту в спокойствии. Без американцев, которые сегодня отдыхают и отмечают День труда, торговая активность на финансовых площадках будет значительно снижена», — отметил эксперт.

Так что даже наличие насыщенного новостного фона, а вступившие в силу новые импортные пошлины на китайские товары, и приближающийся к Мексиканскому заливу ураган «Дориан», и важная статистика по деловой активности, не окажет заметного влияния на динамику валютных курсов.

«Таким образом, не стоит сегодня ждать большой волатильности от российской национальной валюты, очень вероятно, что ее дневной торговый диапазон будет меньше обычного и ограничится отметками 66,40−66,80 к американскому доллару», — полагает Хоменко.

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